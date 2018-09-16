كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عن شخصية أهم رجل في حياتها والذي أنقذها من الموت حينما كان عمرها 7 سنوات.

وقالت "وهبي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في أول حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنقذني من الموت وأنا عندي 7 سنين، وكان عندي مغص كبير وروحت المستشفى، وطلع عندي التهاب في البنكرياس بيجي لواحد من كل مليون طفل، وكنت عايزة عملية نسبة نجاحها 1.5%، كنت تختوخة 45 كيلو، وخرجت من المستشفى 20 كيلو".

وتابعت "وهبي": "الدكتور اللي عمل لي العملية دي هو أهم رجل بحياتي وأهم من أبي نفسه، وكان بيقولي كان فيه جرح وأنا هعلمه زيادة بجرحين جنبه عشان كبرتي وراح الجرح تفتكري أن الخربوشتين دول هما سبب نجاتك".

وعن الشخص المؤثر في حياة "وهبي" ذكرت: "شخص دخل حياتي وخرج منها بأسوأ تجربة ارتباط في حياتي، وبقول ياريت الزمن يرجع لورا ومكنتش همد إيدي أسلم عليه، ولو جه يتعرف كنت هدور ضهري وأمشي".