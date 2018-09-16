يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يظل الطقس اليوم الأحد 16 سبتمبر معتدلًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وبحسب البيان الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، فإن الخبراء يتوقعوا أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، وفقًا للبيان، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 32 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: