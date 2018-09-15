يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم السبت، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأعلنت درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات، وهي كالتالي: