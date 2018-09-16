قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لافتا إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مبينًا أن هناك تحسن تدريجي في الطقس مع دخول فصل الخريف.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأحاديث حول كون فصل الخريف سيكون الأعنف هذا العام بسبب التغيرات المناخية العالمية هي مجرد شائعات وأقاويل للسوشيال ميديا.

وتابع أن فصل الخريف هو من أجمل فصول العام في مصر، إلا أنه يتخلله حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية، وتكون سريعة وعنيفة وتتمثل في أمطار غزيرة، قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.