أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 20 مواطنا، في حادث تصادم "ميني باص" مع سيارة ملاكي وانحرافه عن الطريق، بالطريق الدائري مدخل طريق "القطامية ـ العين السخنة" اتجاه التجمع الخامس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي.

وذكر مجاهد، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور، وجروح، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.