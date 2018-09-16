تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إلى محافظة بورسعيد، أولى المحافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، للوقوف على جاهزية المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة لمحافظة بورسعيد، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتجهيزات سواء للوحدات الصحية، والتى تعتبر نواة التأمين الصحي الجديد، أو المستشفيات، والإسراع في المعدلات الزمنية طبقا للخطط الموضوعة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس في هذا الشأن.

وأشار مجاهد إلى أن الزيارة ستتضمن وحدة صحة بور فؤاد 2، ومستشفيات بور فؤاد، وبورسعيد العام، والتضامن، والنصر، بالإضافة إلى المقر الجديد للتأمين الصحي والذى يشمل الهيئات الثلاث الجديدة "تقديم الخدمة، والرقابة والمتابعة، والتمويل والاشتراكات".