قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وحدة غسيل الكلى بمستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة الآن، مبينًا أن الوزيرة شكلت أمس لجنة مع المحافظ تتواصل مع النيابة العامة، بالإضافة إلى 3 لجان من الوزارة التي تعاملت مع الحادث فور وقوعه.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل تلك التقارير بالإضافة للتقارير التي خرجت من شركة الصيانة المتعاقد معها تم تقديمها للنيابة.

ولفت متحدث "الصحة"، إلى أنه على المواطنين الاطمئنان أن جميع ماكينات الغسيل الكلوي والمستلزمات والمحاليل على مستوى الجمهورية آمنة، مضيفًا أن هذا الحادث فردي ولا يجب تعميمه، موضحًا أنه يجب على المواطنين عدم الخوف والهلع والذعر، لأنه لا يوجد تهاون في حياة مريض.

وتابع "مجاهد"، أن الوزارة تُجري يوميًا 11 مليون جلسة غسيل كلوي في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية.

وتُوفي 3 مرضى وأُصيب 13 آخرين بعد إجراء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، أمس، وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى المحافظة للاطمئنان على المصابين، وأمرت بإغلاق فوري لوحدة الغسيل الكلوي وإحالة مدير المستشفى ومدير الوحدة للنيابة العامة، ووجهت بفتح تحقيق عاجل، وتشكيل لجنة تضم 3 فرق من الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أصدرته، أن التحقيقات المبدئية أكدت إجراء صيانة لمحطة معالجة الغسيل الكلوي، أمس، من خلال الشركة المصرية الدولية الهندسية، المتعاقد معاها منذ 6 أشهر، موضحة إصدار الوزيرة تعليمات مشددة لمراجعة كل المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي والمحطات الخاصة بها.