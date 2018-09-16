لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح وكدمات واشتباه كسور، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على طريق "إدكو–دمنهور" فرعي أمام قرية 6 دائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بتلقي مأمور مركز شرطة إدكو، بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق "إدكو–دمنهور".

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بجروح وكدمات واشتباه كسور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو، والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتم حجزه به تحت الملاحظة.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي قيادة "إيهاب. م. ص" 39 سنة، ومقيم بمدينة إدكو، وسيارة ميكروباص قيادة "خالد. ن. ا" 35 سنة، سائق، ومقيم بقرية حلق الجمل، وأنه أثناء سير السيارة الأولى على الطريق وحال قيام قائدها بتخطي إحدى السيارات، اختلت عجلة القياده بيده واصطدم بالسيارة الثانية القادمة بالاتجاه المقابل.

وبسؤال قائد السيارة الثانية قرر بمضمون ما تقدمد وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.