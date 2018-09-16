واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات من محيط شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات وتسبب الاختناقات المرورية وانتشار المخلفات والقمامة بالشوارع.

وقال محمد حلمي رئيس حي شرق مدينة أسيوط أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بميحط منطقة نزلة عبد اللاه وموقف سيارات الأجرة وشارع رياض وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة من باعة جائلين وفتارين وتند خشبية ودكك وكراسي وفروشات وعربات يد وحواجز وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحي لافتاً إلى التنسيق بين شرطة المرافق والمحافظة وقسمي الإشغالات والنظافة بالحي لإزالة تلك التعديات خاصة في الميادين والشوارع الرئيسية مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق ومناطق المنفعة العامة كمواقف السيارات والعمل على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية .

وقال الرائد حسام معاذ رئيس قسم المرافق بأسيوط إن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة لمنع انتشار الاشغالات بالشوارع والميادين مشيرا إلى إزالة كافة التعديات من أكشاك ومرافق وإشغالات بشارع رياض ومنطقة نزلة عبد اللاه وبين المساكن وأمام موقف سيارات الأجرة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور لافتًا إنه تم التحفظ علي جميع الاشغالات ومصادرتها بمعرفة قسم شرطة المرافق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.