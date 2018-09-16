زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى أبو حماد العام، للتأكد من حسن انتظام وسير العمل داخل المستشفى، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين عليها.

وتجول المحافظ داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعلاج الاقتصادي وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 8 ماكينات غسيل ويتردد عليها 52 حالة موزعة على 3 فترات للخضوع لجلسات الغسيل الكلوي.

ونبه على مدير المستشفى، بتحديد طبيب للإشراف على قسم الغسيل الكلوي خلال الفترة المسائية، لمتابعة كافة الإجراءات العلاجية والطبية، حفاظاً على أرواح المرضى.

كما تفقد قسم الأطفال والحضانات، وتلاحظ عدم تواجد أخصائي الأطفال، وقام بالتشطيب عليه في سجل الحضور والانصراف، وإحالته للتحقيق لعدم تواجده بالمستشفى.

وأكد المحافظ، على مدير المستشفى، بضرورة المتابعة المستمرة للنوبتجيات الصباحية والمسائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين بمواعيد العمل، والمراجعة المستمرة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة داخل المستشفى.