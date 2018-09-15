قال الدكتور ممدوح الغراب محافظ الشرقية، إنه سيكون هناك إجراء صارم جدا ضد المقصرين، وإن التحقيقات تتم ويتم انتظار نتيجة التحقيقات، لافتا إلى أنه على الجميع ألا يسبقوا نتيجة التحقيقات.

وأضاف الغراب، خلال مداخلة هاتفية له على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة متواجدة الآن بالمحافظة، وإنه يتجه لديرب نجم لمتابعة الموقف من هناك.

وتابع الغراب أن الحالات كانوا 36 ومنهم 3 حالات وفاة، مشددا على أن جميع حالات المصابين ما عدا 3 حالات فقط، مشيرا إلى أن حالات الوفيات سيتم حيالهم كل الإجراءات وسيتم الوقوف مع الأهالي لتنفيذ كل متطلباتهم.