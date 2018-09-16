فازت جامعة سوهاج، في مسابقة الشطرنج للجولة الأولى على جامعات أسوان والمنوفية وأسيوط وعين شمس، في مسابقة النشاط الاجتماعي، ضمن مسابقات أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بجامعة السويس، في الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 20 جامعة حكومية.

وصرح عمرو حجازي، مشرف النشاط الاجتماعي، بأن فريق الجامعة في الشطرنج لعب 6 مباريات مساء أمس، فاز في 6 مباريات على جامعات أسيوط والمنوفية وعين شمس وأسوان خلال الجولة الأولى، موضحًا أن نظام اللعب مفتوح لمدة 3 ساعات، وتسجيل النقلة كل 10 ثواني.

وسيواجه فريق الجامعة، اليوم، جامعات المنوفية وجنوب الوادي وأسيوط والأزهر، ضمن مباريات الجولة الثانية.