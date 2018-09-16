صعد منتخب جامعة سوهاج لتنس الطاولة، طالبات للدور الثمانية بعد فوزه على جامعتي حلوان 0/2 وبنها 1/2 في إطار بطولة تنس الطاولة طالبات في مسابقة النشاط الرياضي، ضمن مسابقات أسبوع شباب المدن الجامعية الخامس بجامعة السويس في الفترة من 15 ـ 21 سبتمبر الجاري بمشاركة 20 جامعة حكومية.

صرح بذلك الدكتور طه السيد المدير الفني للمنتخب، وقال ان المجموعة تضم جامعات بنها واسيوط وحلوان موضحا ان المسابقة تجرى بنظام الفرق دوري من دور واحد.

يذكر ان منتخب الجامعة للطالبات مكون من ٣ طالبات مريانا مراد كلية تربية رياضية ومريم زينهم كلية حقوق، وهيام صبري كلية تربية عام.