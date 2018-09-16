وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجامعات خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى مايو 2019، بواقع 30 قافلة كمرحلة أولى وفق احتياجات كل قرية، بإجمالي مستفيدين 10 آلاف فرد على مستوى الجمهورية.

تهدف القوافل الطبية إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجًا، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، إلى جانب إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي.

جدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن تنفيذ القوافل عبر موقع التواصل الاجتماعي للوزارة، والموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.