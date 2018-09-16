اختتمت أعمال الدورة التدريبية الثالثة لمناظير الكتف والمرفق، التي نظمتها وحدة مناظير المفاصل والإصابات الرياضية بالمستشفى الجامعي في جامعة أسيوط، اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

كما اختتمت الأعمال برعاية الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وتحت إشراف الدكتور فيصل قاسم رئيس قسم جراحة العظام، الدكتور ماهر العسال رئيس جمعية المناظير، والدكتور هشام القاضي مدير وحدة مناظير المفاصل، والدكتور محمد عبدالحميد نائب مدير الوحدة.

وأوضح الدكتور حاتم جلال زكي الأستاذ بقسم جراحة العظام ورئيس الدورة، أن أعمال الدورة امتدت على مدار يومين متتالين وذلك بمشاركة 20 طبيبا مشاركا من مصر والإمارات والأردن.

وشملت محاور التدريب علاج الخلع المتكرر للكتف وقطع الأوتار والطرق الحديثة في تشخيصهم وعلاجهم باستخدام المنظار، التي تصنف على أنها ورشة عمل مائية wet lab، يتم استخدام فيها أعضاء طبيعية، وهو ما يُعد أعلى مستويات التدريب المتميز للجراحين، الذي يتيح فرصة للمحاكاة الواقعية لما يحدث في غرف العمليات بأكبر المستشفيات المتقدمة، مضيفا أن التدريب شمل كذلك إجراء 10 عمليات جراحية وبثها مباشرة على المتدربين.