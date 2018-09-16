تستضيف سينما "زاوية" في وسط البلد، فعاليات أسبوع الأفلام الإيبيرو أمريكية، في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، وتفتح العروض أبوابها مجانا أمام الجمهور.

ويشمل الأسوع عرض 13 فيلما من مختلف دول أمريكا اللاتينية، ومن بين تلك الأفلام "المجهول" من إخراج داني دي لا توري من إسبانيا، "كيلا" إخراج فيفيانا جوميز إيتشيبري من كولومبيا، "القمة" إخراج سانتياجو ميتري من الأرجنتين، فيلم الرسوم المتحركة للأطفال "آنينا" إخراج ألفريدو سوديرجيت من أوروجواي.

ويهدف أسبوع الأفلام الإيبيرو أمريكية إلى تقليص الفجوة بين الجمهور المصري وبين الأعمال السينمائية المتنوعة التي تنتجها دول أمريكا اللاتينية، وإسبانيا، والبرتغال.

ويعكس برنامج العروض تنوعًا كبيرًا بين أفلام روائية ووثائقية، كما يضم أصواتًا سينمائية جديدة إلى جانب تجارب المخرجين المخضرمين، ويضم أفلامًا ذات مواضيع اجتماعية إلى جانب أفلام روائية ذات مسحة ذاتية حميمة.

وتدعونا الفعالية إلى السفر مع الصورة لنعبر الحدود الجغرافية؛ لنسافر من المكسيك إلى بوينوس آيريس عبورًا بجزر الكاريبي، ومن جبال الإنديز إلى شبه جزيرة أيبيريا عبر المحيط الأطلنطي.