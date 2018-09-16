أقام فرع ثقافة جنوب سيناء ورش متنوعة في إطار البرنامج الصيفي الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأقيمت أمس ورشة فنية بعنوان "إعادة تدوير خامات البيئة" بنادى الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ وتم تدريب الأطفال على كيفية الاستفادة من المخلفات مثل علب الكانز وزجاجات الكولا الفارغة والكرتون وتحويلها إلى قطع فنية يمكن الإستفادة منها بهدف رفع الوعى وتعديل سلوك التعامل مع مخلفات البيئة بتدوير بعض خامات البيئة المستهلك وتحويلها إلى أدوات يمكن الاستفادة منها بإضافة بعض الأدوات البسيطة مثل ورق الكانسون والفوم جليتر.