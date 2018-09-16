تكثف مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة عامل مذبوح داخل شقته في منطقة إمبابة.

وجاء في التحريات والمعاينة، التى أجراها ضباط المباحث، تحت قيادة العميد عمرو طلعت، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن مجهول دخل شقة المجني عليه، وتعدى عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله بعد إصابة بجرح في الرقبة أودى بحياته في الحال.

وتواصل القوات فحص المترددين على المجني عليه، والمشتبه فيهم، وأمر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد بدير المنشاوي، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيقات فريق من نيابة الحوادث، ولاتزال التحقيقات مستمرة.