ألقت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، القبض على 36 متهمًا في قضايا إتجار في المخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، في حملة أمنية استهدفت تطهير البؤر الإجرامية في المحافظة.

وقاد الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة.

وبين الفحص، أن المقبوض عليهم متهمين في قضايا تعاطٍ واتجار وحيازة مواد مخدرة، وبحوزة المتهمين أسلحة بيضاء ونارية، وضبط نحو بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشن حملات أمنية بصفة مستمرة، لإعادة الانضباط في الشارع المصري مرة أخرى، وتطهير البؤر الإجرامية، والعمل على تسهيل حركة المرور.

وكانت قوات الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع العمليات الخاصة، والأمن المركزي، قد شنت حملات أمنية استهدفت قطاعي غرب وجنوب الجيزة، وضبط المتهمون، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.