ينظم قطاع المعلومات والتدريب بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس صلاح شحاتة 4 ورش عمل تدريبية على مدار 4 أيام خلال الأسبوع الجاري لجميع المسؤولين في مجال البنية المعلوماتية والتكنولوجية بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأهمية المعلومات ودورها في دعم وإتخاذ القرار.

تناولت الورشة الأولى والتي خصصت لمديرى عموم مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات عدة موضوعات، أهمها دور مراكز المعلومات في تنفيذ خطط التنمية وأهمية المعلومات وخصائصها وخطة الوزارة لتطوير البنية المعلوماتية، وتفعيل البريد الإلكتروني بالمحافظات.

كما ناقشت الورشة، تطوير وتشغيل مقرات برنامج مشروعك للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديث قاعدة بيانات برنامج "رابط" وبناء قدرات العاملين وتدريبهم على التكنولوجيا، وتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية بكل محافظة، وتطوير المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين وإعداد الخرائط الجغرافية وإحصائيات أملاك الدولة.

كما تم عرض بعض التجارب الناجحة للمحافظات في مجال البنية المعلوماتية للاستفادة منها وتبادل الخبرات بين المحافظات.

وأكد المهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، ان هناك مجموعة من التوصيات التي سيتم متابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لزيادة مساحة التعاون بين الوزارة والمحافظات، وتقديم مخرجات معلوماتية فعالة لخدمة التنمية بالمحافظات، وأهمها دعم وتعزيز البنية التحتية لمرافق المعلومات وزيادة برامج التدريب المستمرة للعاملين في مراكز المعلومات المختلفة لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات؛ مع بناء وتدعيم آليات التواصل بين متخذ القرار والمواطن لرسم صورة واقعية لتداعيات أي قرار أو توجه أو سياسة عامة والتأثيرات المحتملة له.

وأشار "شحاتة"، إلى أن الورشة أوصت باستغلال الثورة الرقمية لتحسين تقديم الخدمات العامة ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع لمجتمع معلوماتي، بحيث يتم إدماج التكنولوجيا الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة.