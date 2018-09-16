طالب الرئيس السوداني عمر البشير، طاقم الحكومة الجديدة بمعالجة المشاكل الاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعب عبر الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانات البلاد، مؤكدا استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم كل التسهيلات والمعينات لمساعدة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأدى عشرون وزيرا تم تعيينهم مؤخرا اليمين الدستورية، أمس السبت، أمام البشير، ورئيس القضاء الدكتور حيدر أحمد دفع الله، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح ونائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأكد البشير ثقة الرئاسة في إمكانات الوزراء الجدد ومقدرتهم على تجاوز المشاكل الاقتصادية، معلنا استعدادات القصر للتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء لإعانة الوزراء على القيام بمهامهم بالدقة المطلوبة، وقال إن تطلعات الشعب قد ارتفعت بعد تشكيل الحكومة، مما يعتبر تحديا كبيرا لها في معالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها، مضيفا أن العمل في الحكومة تضامني ويتطلب جهدا كبيرا.