قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم استخراج 4469 شهادة "أمان" بجميع مدن المحافظة، بقيمة إجمالية 8038500 جنيه، منها 622 وثيقة للعمالة المسجلة لدى إدارة العمالة غير المنتظمة، دون تحمل أي أعباء للجهات الأخرى.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه كان قد أصدر تعليماته بتضافر الجهود مع وزارة القوى العاملة، ممثلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في هذا الشأن، وتوجهت عدة لجان من إدارة العمالة غير المنتظمة، لهذه العمالة ونشر التوعية الثقافية لديهم، لحثهم على استخراج شهادة "أمان" لما فيها من مميزات لهم، ولذويهم في حالة الوفاة.

كما عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال، وحثهم على استخراج شهادات للعمالة لديهم، عوضًا على عدم التأمين عليهم، والتوجه لعمال المناجم والمحاجر داخل الجبال، ونشر التوعية واستخراج شهادات لهم.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت باستخراج العدد السابق ذكره من شهادات أمان.

وأهاب المحافظ جميع الجهات المسؤولة بالعمل على زيادة الجهد، لاستكمال تلك المنظومة الهامة، للوصول إلى كافة العمال في جميع المواقع، لعمل وثائق لهم للحفاظ على حقوقهم.