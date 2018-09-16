أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أكد أن توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في جدة حدث تاريخي ومقدمة للسلام في إفريقيا.