كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، شعبان محمد حجازي، مدير مدرسة شهداء الثورة الابتدائية بمركز منفلوط، لقيامه بتنظيف مدرسته بنفسه يوم الجمعة الماضية، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا لجهوده وتفانيه في العمل وحرصه على نظافة مدرسته وتعميق قيم الانتماء.

حضر التكريم المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، وهويدة الطماوي نقيب المعلمين بالمحافظة، والدكتورة اليزابيث شاكر عضو مجلس النواب .

وقال المحافظ إنه لابد من تفعيل المشاركة المجتمعية في نظافة وصيانة المؤسسات التعليمية والنهوض بها بدءا من العاملين بها وحتى أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الحقيقية، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية والجولات المفاجئة على المؤسسات التعليمية والمستشفيات وجميع الخدمات بالقرى والنجوع وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بها من تكريم للفائزين وتقوية العقوبات على المخالفين والمقصرين.

ومن جانبه وجه مدير مدرسة شهداء الثورة بمنفلوط الشكر للمحافظ على اهتمامه بالنهوض بالعملية التعليمية وجولاته المفاجئة على جميع المرافق والخدمات واستكمال المشروعات المتوقفة وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات بعد رفع كفاءتها، مشيرا إلى تكاتف الجميع للنهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة أفضل لأبنائنا الطلاب .

ونشر "الوطن" صباح اليوم بالصور، "مدير مدرسة يساعد العمال في تنظيف الفصول استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد".