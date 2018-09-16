أمرت النيابة العامة بمركز شرطة بني سويف، اليوم، بحبس موظف بأحد المصانع الخاصة بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل في بني سويف، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعو لتعاطي المواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شمال الصعيد، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بني سويف، وضباط مباحث شرطة المركز، بإشراف العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بقيام "إبراهيم. م. ا"، 26 سنة، مسؤول بأحد المصانع العاملة بمنطقة بياض العرب الصناعية ومقيم مدينة بنى سويف، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "ثورة الحشيش في مصر".

وتبين أنه أدمن الصفحة وأنشأها على الحاسب الآلي الخاص به الموجود بالمصنع، والتي تروج لتعاطي "المواد المخدرة والحشيش"، وتتضمن عروضا لبيعها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وجهاز الحاسب الآلي وبمواجهة المتهم اعترف بإنشاء الصفحة وأنه الأدمن المسؤول عنها، وأمر اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن بالتحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 2084 جنح مركز بنى سويف.