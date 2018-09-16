وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 162 بتاريخ 29 أغسطس 2018، برئاسة الدكتور منصور حسن على توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في كليات الجامعة نظام الانتساب وكذا طلاب الدراسات العليا.

وأكد رئيس الجامعة استعداد الجامعة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد نظام الانتساب، ومرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى نظام الانتظام، ومن المقرر إجراء تحليل فيروس "سي" على الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2018 - 2019، إجباري ومجانا، في إطار مشروع الرعاية الصحية للطلاب للقضاء على فيروس "سي".