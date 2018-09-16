نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على إصدار قانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن حماية المستهلك.

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