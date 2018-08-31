صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة بعدما أقره مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار القانون.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة".

ونصت المادة الثانية من القرار على: "على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به".

ونصت المادة الثالثة من القرار على: "تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق".

ونصت المادة الرابعة من القرار على: "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للصحافة".