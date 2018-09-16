عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط برئاسة النائب محمد الزيني، وذلك لبحث سبل التعاون الممكنة بين المحافظة والغرفة التجارية بما يساهم في تفعيل دور الغرفة في كافة المجالات.

حيث ناقشت المحافظ آلية إقامة معارض متنقلة لعرض أثاث صغار الصناع بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص تسويقية لترويج الأثاث الدمياطي.

وفي سياق متصل ناقشت المحافظ آلية إقامة معارض سلع مخفضة دائمة في الأماكن الحيوية بكافة مراكز ومدن المحافظة لخدمة أهالي المحافظة.