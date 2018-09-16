عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح آخر مستجدات تنفيذ خطة تطوير التعليم، وخطة التعليم الحكومي الدولي.

وفى كلمته، أشار "شوقي" لأهمية هذا اللقاء لعرض ما تم تنفيذه من تدريبات المعلمين لتحديث المنظومة التعليمية، وما يجري بحثه وتنفيذه في مجال التعليم الخاص والدولي، مؤكدًا أن فلسفة الوزارة حاليا هي الاهتمام بتطوير استيعاب الطالب للمعلومة، بالإضافة إلى عمل دليل للمعلم وولي الأمر؛ لتغيير فكرة الاهتمام بالدرجات أكثر من الفهم، مشيرًا إلى إنجاز الوزارة في تدريب معلمي النظام الحديث في محافظات الجمهورية والذي يفوق عدد معلمي دولتي (سنغافورة، وفنلندا) معًا.

وأكد اهتمام بمتابعة طباعة ووصول الكتب الحديثة للمخازن وتوزيعها على المدارس، مثنيًا على مستواها (الفني والإخراجي)، وجودة طباعتها، واختلاف محتواها عن كتب الأعوام السابقة، منوهًا إلى عدم جدوى الاعتماد على الكتب الخارجية وخاصة غير المرخصة المطبوعة لأهداف مادية فقط والتي تركز على الحفظ والتلقين، مشددًا على أن ثقافة الحفظ غير مقبولة، وأن الطالب المهتم بالحفظ فقط لن ينجح، وكذلك الطالب الذي يحاول النجاح بدون مجهود، فيجب تغيير الاهتمام بالدرجات، وثقافة الترم المنتهى؛ لتتحول إلى ثقافة التعلم والإبداع والابتكار، والدخول على بنك المعرفة لممارسة التعلم الحقيقي والبحث والاستكشاف.

وأشار الوزير إلي أن هناك تعاون كامل مع مؤسسة الأزهر الشريف في العديد من الموضوعات ومنها تدريب معلمي المدارس الأزهرية على توظيف التكنولوجيا في التعليم.

وشدد شوقي، على أن نجاح مشروع التعليم المصري الجديد ليس مسؤولية الوزارة فقط بل لابد من التكاتف مع كل من أجهزة الدولة، وأولياء الأمور، والإعلام لإنجاح هذه المنظومة.

ونوه شوقي، إلى حرص الوزارة على إنشاء مدارس دولية حكومية وإتاحتها للمواطن المصري بأسعار مبسطة بالمقارنة بأي مدارس خاصة، وكذلك المدارس اليابانية والتي تقدم تعليم بجودة عالية وأسعار ميسرة، مضيفًا أنه سيتم افتتاح مدارس التعليم الفني التكنولوجية التطبيقية والتي سيشترط دخولها حصول طالب في المرحلة الإعدادية على 98%.

وفى كلمته، استعرض الدكتور محمد عمر تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، مشيرًا إلى أنها خطة طموحة بدأت من شهر أغسطس 2018، وتنتهى مرحلتها الأولى في شهر مايو عام 2019 لتدريب معلمي المدارس الحكومية، والخاصة، والقومية، واليابانية، والرسمية، والرسمية للغات، على النظام الجديد للتعليم والتي تجاوزت 120 ألف معلم، مؤكدًا على أن الوزارة لم تعتمد على أي قروض ولكن جرى استغلال المنح والمساهمات التي أتٌيحت للوزارة.

وأوضح عمر الخطط التفصيلية لمشروع تدريب المعلمين والتي تضمنت قواعد البيانات التفصيلية لتصنيف المعلمين وتوحيد جميع جهات التدريب في جهة واحدة وعمل دليل للمعلم المدرب ودليل آخر للمتدرب.

وأشار عمر إلى إطلاق الوزارة لمشروع جديد؛ لتنمية مهارات الطفل في المراحل التعليمية كجزء من إصلاح التعليم، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة محو الأمية للأولياء الأمور وخاصًا بالقرى، كما استعرض نموذج بناء القدرات لمعلمي وموجهي التعليم الابتدائي، والبرنامج الزمنى للتدريب، ودور كل مؤسسة تتعاون معنا، والمدارس المستهدفة بجميع محافظات الجمهورية، مثنيًا على جميع المدربين الذين قاموا بتنفيذ برامج التدريب بجميع المحافظات في زمن واحد.

ومن جهتها، أكدت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص والدولي، الانتهاء من تنظيم أوضاع الشهادة البريطانية (IG) بتوقيع البروتوكول المنظم لها في أبريل 2018، وكذلك الانتهاء من تنظيم أوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر لأول مرة في سابقة تنظيمية تحققت بتوقيع البروتوكول المنظم لها بالأمس السبت الموافق 2018/9/15، كما سيتم تنظيم كافة أوضاع الشهادات الدولية داخل مصر تباعًا بحسب ما تفرضه الضرورة من أولويات، مشيرة إلى دور الوزارة في الإشراف على هيئات الاعتماد، ومشاركتها في لجان المتابعة لتوحد المبادئ المطبقة بكافة المدارس الأمريكية، والإشراف على ختم الشهادات بمعرفة هيئة الاعتماد مع النص على أن يكون ذلك داخل ديوان الوزارة، ضمانًا لحقوق الطلاب.