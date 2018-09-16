رئيس مدينة دمياط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

أجرى اللواء الدكتور أحمد عبد المنصف، رئيس مركز ومدينة دمياط، جولة مفاجئة على الوحدة المحلية بالسيالة، حيث تابع انتظام العمل بالوحدة والتأكيد على انضباط مواعيد العمل وإنجاز احتياجات المواطنين بالشكل اللازم.

كما أجرى جولة في شوارع القرية ومتابعة حالة النظافة والتوجيه بتكثيف أعمال النظافة ببعض المناطق والتحدث مع المواطنين لتوعيتهم بسلوكيات النظافة السليمة.

كما عاين عبد المنصف معدات الوحدة المعطلة بالجراج موجها وليد صميدة بعمل اللازم في المدينة.

وخلال الجولة جرى تفقد عدد من المدارس لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والتوجيه بتكثيف أعمال النظافة والكنس بمحيط المدارس.