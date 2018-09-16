تسجيل الدخول
سياسة
الدولة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
حوادث
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
البرلمان
العرب و العالم
منوعات
فن وثقافة
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عمرو عبدالحميد مشيدا بوزير التعليم: "بيعافر لإصلاح المنظومة"
أوائل الثانوية الأزهرية يشيدون بدور الجامعة المصرية للثقافة بكازاخستان
"التموين": دخول معرض "أهلا مدارس" مجانا.. وتخفيضات تصل لـ50%
"إعلام بنها" يطلق 6 برامج تأهيلية لإعداد المدربين ومحاربة الفساد
النيابة الإدارية: موظفو الكهرباء تقاعسوا عن تحصيل 1.5 مليار جنيه
بعد حذف "السباعي" صورها مع زوجها.. ابن خالتها: "فوجئت بالخبر من النت"
اختيارات الوطن
قبل لقاء المستشار الفيدرالي بالسيسي.. تاريخ العلاقات المصرية النمساوية
"روضة السيدة" من العشوائية إلى التحضر.. مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه
تزامنا مع زيارته لمصر.. تعرف على أصغر رئيس وزراء بالعالم
مبادرة مسيحية لـ«تحفيظ القرآن» بالإسكندرية.. و«بيت العائلة»: ندرسها
«تصدير العقار» و«دعم فائدة التمويل».. أدوات المطورين لحماية السوق من الركود
حظك اليوم الأحد 16 سبتمبر 2018.. "برجك بيقول إيه النهاردة؟"
الأكثر قراءة
بالفيديو| وزير الكهرباء: فاتورة منزلي 350 جنيه شهريا "لأني دمياطي وباعرف أوفر"
المدير السابق لـ"ديرب نجم": "أجبرت" على الاستقالة قبل يومين من الحادث
بالفيديو| شاكر: يمكن للمواطن زيادة دخله ببيع الكهرباء للحكومة
إطلاق نار في ساحة المسجد النبوي الشريف دون إصابات
15 عاما على "مذبحة الحي الهادئ".. 21 رصاصة تنهي مسيرة الفنانة ذكرى
عاجل| نص استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي من منصبه
أديب عن التنمر: "وأنا صغير قالولي يا تخين ..ودلوقتي بيقولوا يا أقرع"
هيفاء وهبي: "في ناس بترتعش وبيغم عليها لما بتشوفني"
عاجل| قبول استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي
عاجل| ارتفاع عدد المصابين في حادث أتوبيس عمال السخنة إلى 29
عاجل