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معروف يوسف: خدمت الزمالك 4 سنين والنتيجة إهانتي

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وزير التعليم: «مش ناويين ننجح أى طالب أمى فى الابتدائية وهسقطه 1000 مرة لحد ما يتعلم القراءة والكتابة»

وزير التعليم: «مش ناويين ننجح أى طالب أمى فى الابتدائية وهسقطه 1000 مرة لحد ما يتعلم القراءة والكتابة»

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