لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، اليوم، في حادثين متفرقين بمركزي سمسطا والفشن ببني سويف.

وأصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في أرض زراعية بجوار كوبري الشماشرجي بمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، حيث انتقلت سيارتي إسعاف بني سويف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وجرى نقل المصابين الأربعة إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف.

ولقي شخصان مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث دراجتين بخاريتين على طريق صفط الخرسا بمركز الفشن جنوب المحافظة، ونقلت سيارة الإسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف جثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي وهم سيد فراج شحاته، 27 سنة، أحمد نصر عبد الهادي، 25 سنة، ومصاب آخر ويدعى حربي فارس، 35 سنة، مصابا باشتباه كسر في العمود الفقري.