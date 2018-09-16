قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منح شهادة للطالب بنجاحه دون فهمه محتوى المناهج، "يجعلنا أمام ورقة مزورة"، مضيفا أن بعض الطلاب الذين حصلوا على 90% في الثانوية العامة لو أجريت لهم الامتحانات في دولة أخرى لن يتعدوا الـ40%.

وأكد شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أنه يحاول إشراك أولياء الأمور في منظومة التعليم الجديدة، قائلا: "إحنا عذبنا الولاد معانا في الدرجات ونسينا نعلمهم".

وأشار إلى أن صناعة الدرجات أكبر مأساة لنظام تعليمي ضل طريقه، مضيفًا: "مش معقول أطلع حد مش متمكن في العلوم والرياضة والإنجليزي، وأقول الحمد لله دخل كلية قمة".