قالت المهندسة نادية عبدالحميد، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى، إنه سيتم طرح أعمال لمشروعات حماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات، خلال العام المالى الجارى، وذلك بتكلفة إجمالية مقدرة بـ302 مليون جنيه. وأوضحت «عبدالحميد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروعات سيتم تنفيذها بـ7 محافظات هى: «القاهرة وأسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا».

وأضافت أن قطاع المشروعات يجرى حالياً تنفيذ عدد من مشروعات الحماية بالتزامن مع موسم السيول بقيمة 113 مليون جنيه.

وأشارت «عبدالحميد» إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال حماية بمنطقة وادى دجلة والمعادى بالقاهرة، وهى عبارة عن إنشاء 3 سدود بقيمة تقدَّر بـ52 مليون جنيه، منوهة بأنه تم تنفيذ أعمال حماية منطقة الزبالين بـ15 مايو بحلوان عبارة عن إنشاء سدين وبحيرة وقناة صناعية بقيمة 8 ملايين و350 مليون جنيه. وأضافت أنه جارٍ تنفيذ أعمال حماية بمنطقة أبوالريش قبلى 2 بأسوان، وهى عبارة عن إنشاء سد بقيمة تقدَّر بـ4.5 مليون جنيه.

وأكدت أن قطاع المشروعات يجرى تنفيذ أعمال حماية منطقة الحاجر بقرية حجازة بمحافظة قنا، وهى عبارة عن إنشاء سد وبحيرة بقيمة تقدَّر بـ33.2 مليون جنيه وحماية منطقة عرب العوامر ومنطقة وادى الشيح بمحافظة أسيوط بقيمة تقدَّر بـ36 مليون جنيه.

ونوهت رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بأنه تم تنفيذ أعمال حماية منطقة الحاجر بقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج بقيمة 22 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ أعمال حماية منطقة عرب الشيخ محمد ومنطقة قرية العقب الجديدة بقيمة 8.8 مليون جنيه.