قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن الاتحاد السوفيتي سابقًا كان قوى عظمى في العالم لمدة طويلة، وكان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه في لمح البصر اختفى الاتحاد وسقط وتبخر عام 1991 .

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أنه بعد تبخر وتلاشى الاتحاد السوفيتي جاءت بعض الأبحاث تكشف تفاصيل انهياره، موضحًا أن وزير الدفاع السوفيتي المارشال ديمتري يازوف هو من كشف تفاصيل انهيار الاتحاد السوفيتي على قناة "روسيا اليوم".

وأشار المسلماني إلى أن الانقلاب بدأ بمحاولة إقصاء رئيس البلاد ميخائيل غورباتشوف عن الحكم، ورأى أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ التي ضمت ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن النهج السياسي الذي كان جورباتشوف يتبعه أدى إلى انهيار المستوى المعيشي للسكان وتشجيع السوق السوداء، بالإضافة إلى أنه خلق نزعات خطيرة من شأنها أن تفكك الدولة.