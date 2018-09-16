وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، بتشكيل فريق برئاسته لمتابعة الخطط التنفيذية، سواء من حيث الإنشاءات أو رفع الكفاءة والتطوير لكافة المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، لسرعة الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال تفقدها عددا من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن السبكي فور تكليفه، شكل على الفور الفريق الذي سيعمل على مراجعة جميع معدلات الإنشاء والتطوير للمستشفيات والوحدات الصحية، فضلا عن تذليل أي معوقات تواجه خطط التنفيذ وفقا للمواعيد المحددة.

وأشار إلى أن السبكي سيتواجد بصفة شبه يومية ببورسعيد، كما سيقوم بكتابة تقرير يومي للوزيرة عن معدلات الإنجاز، وسيتابع الفريق المشكل تطبيق الميكنة فى جميع المنشآت الطبية.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارا بتعين الدكتور أحمد السبكي، مشرفا على مشروع التأمين الصحي الجديد ببورسعيد، بالإضافة إلى عمله مساعدا لوزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة.