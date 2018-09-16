قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير أثار أسوان والنوبة، إن اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في معبد "كوم أمبو" ليس أول كشف بالنسبة للبعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في المعبد ولن يكون الأخير.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، مساء اليوم، أنه من خلال الملامح لتمثال أبو الهول الجديد يعود للعصر البطلمي.

وتابع سعيد: "التمثال في حجرة الدراسة بالمخزن المتحفي في كوم أمبو لأنه مازال خاضع للدراسة لنحدد أي عصر من العصور البطليمية، وهل هذا مكانه الأصلي أم تم نقله من مكان لآخر".