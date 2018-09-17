أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه عما صدر عن أحد الإعلاميين اللبنانيين، من "تطاول" و"إساءة" تجاه أمير الكويت، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ صباح الأحمد الصباح، حسبما افادت "سي إن إن" قبل قليل.

وتلقى أمير الكويت تلقى اتصالا هاتفيا من عون، عبر فيه عن "أسف واستنكار حكومة وشعب لبنان حول ما ورد من تطاول وإساءة من قبل أحد الإعلاميين".

بدوره، ثمّن ألشيخ صباح اعتذار عون وأعرب عن "خالص تقديره" له على ما وصف بـ"التواصل الأخوي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان الإعلامي اللبناني، سالم زهران، والذي يعتبر مناصراً لحزب الله، قد وجه إساءات لأمير الكويت في إحدى المقابلات التي أجراها مع قناة "المنار".