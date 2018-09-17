"المالية": الوزارة تُسقط غرامات تأخير بعشرات الملايين لجهات متعددة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تُسقط غرامات تأخير بعشرات الملايين لجهات متعددة، وأنها لا تتأخر أبدا في مساعدة أي قطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن "الموازنة العامة بها 770 مليار جنيه إرادات نصرف منها على البلد لأن فيه ألف مليار و450 مليون مطلوبين كمرتبات وديون وفوايد ديون ودعم ومصروفات تشغيل".

وتابع أن الوزارة لا تدخر جهدا لمساعدة جميع القطاعات وخصوصا قطاع السياحة الذي يواجه مشاكل كبيرة، ونستهدف إنهاء المنازعات الضريبية للتركيز على التنمية.