"الصحة": خروج 3 مصابين في واقعة "الغسيل الكلوي" من المستشفى

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن واقعة غسيل الكلى بمستشفى ديرب نجم أسفرت عن 3 وفيات و13 مصابًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء أمس، أن 3 حالات من المصابين في واقعة ماكينات غسيل الكلى بمستشفى ديرب نجم خرجوا من المستشفى وعادوا لمنازلهم.

وأكد مجاهد، أن أجهزة وفلاتر الغسيل الكلوي بالمستشفيات آمنة تمامًا وأن ما حدث في ديرب نجم حادث فردي لا يمكن تعميمه، وأن سبب الواقعة غير معروف حتى الآن والأمر بيد النيابة العامة الآن.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة أمرت بمراجعة ماكينات الغسيل الكلوي والمصاعد بالمستشفيات المصرية كافة، والتأكد من فاعليتها وسلامتها.