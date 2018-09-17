ضبط طالبين بحوزتهما 33 لفافة فودو في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط طالبين بحوزتهم كمية من مخدر الفودو.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد مدحت منتصر، مدير المباحث، يفيد بإنه حال قيام مباحث الآداب بحملة لفحص الشقق المفروشة بمنطقة الكوثر دائرة قسم أول الغردقة تم ضبط المدعو "محمد. أ"، طالب عين شمس القاهرة، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا (اقتحام حرم الجامعة - مخدرات)، آخرهم القضية رقم 2270 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2018 مخدرات و"عمر. ع"، طالب مقيم الشيخ زايد الجيزة، وبحوزتهما سيجارة بها خليط من التبغ وجوهر الفودو المخدر و33 كيس بلاستيك شفاف بداخلها جوهر الفودو المخدر تزن 35 جرامًا، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتفان المحمولان للاتصال بعملائهما.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 10982/2018 جنح أول الغردقة، وجاري العرض على النيابة العامة.