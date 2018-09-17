وجه اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتصديقه على قانون حماية المستهلك الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي حريص على أن تعمل كل أجهزة الدولة على ضمان حقوق المستهلك في كل المجالات.

وأوضح عبدالمعطي، أن القانون الجديد يحتوي على حقوق وضمانات عديدة تصب في النهاية في ضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية المستهلك من كل المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها.

وأكد عبدالمعطي، أن القانون الجديد يضمن التزام مقدم الخدمة أو المنتج بالقواعد التي تضمن صحة وسلامة المنتج وجودتها مع ضرورة إعلام المستهلك بالبيانات والمواصفات الخاصة بالسلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة.

وشدد عبدالمعطي، على أن القانون الجديد يعطي قوة وصلاحية لجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن الجهاز استرد 120 مليون جنيه لمواطنين تقدموا بشكاوى ضد شركات السيارات.