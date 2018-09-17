ذكر مركز الأرصاد في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين أن إعصار مانجخوت القوي وصل إلى سواحل مدينة جيانغمن بالمقاطعة في الساعة الخامسة "بالتوقيت المحلي" من مساء الأحد وجلب معه رياحًا بقوة 162 كيلومترًا في الساعة، ووفقًا لـ"وكالة الأنباء الصينية" تم إجلاء وإعادة توطين ما يزيد عن 2.45 مليون شخص وإعادة ما يربو على 48 ألف قارب صيد إلى الميناء في المقاطعة.

وذكرت "سكاي نيوز" أن الإعصار مانجخوت أو كما يسمى في الصين بـ"ملك العواصف" هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة خلال العام الجاري بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في أعاصير المحيط الأطلسي، وأقوى من أعلى سرعة مستمرة للرياح التي بلغت 150 كيلومترًا في الساعة لإعصار فلورنس لدى اجتياحه لولاية نورث كارولاينا الأميركية يوم الجمعة الماضي.

ورفعت هونج كونج التحذير من الإعصار لأعلى مستوياته مع اقتلاع رياح عاتية للأشجار وتحطيمها للنوافذ في المباني السكنية والشركات التي تسببت هبات الرياح القوية أيضًا في تأرجح بعضها، بعدما وصلت عين الإعصار مانجخوت إلى مسافة 100 كيلومتر جنوبي هونج كونج لكن المستعمرة البريطانية السابقة ما زالت تعاني من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

ووصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر مما غمر طرقا بالمياه التي دخلت أيضًا إلى الأحياء السكنية ومركز للتسوق في شرق البلاد.

وضرب الأعصار، يوم السبت الماضي، جزيرة لوزون الفلبينية، وتسبب في أضرار بالغة، وأشارت بيانات ضحايا الإعصار من أكثر من مصدر بعد ظهر الأحد إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى لأكثر من 50 قتيلًا أغلبهم لقى حتفه في انهيارات أرضية في مناطق جبلية أو بالقرب منها.