استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المستشار نبيل صادق الناىب العام، لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي للمشاركة في المؤتمر الأول لنواب العموم وأعضاء النيابة العامة في قارتي إفريقيا وأوروبا في الفتره من 18 لـ20 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ.

وشهدت مدينة شرم الشيخ استقبال وفودا قضائية إفريقية وأوروبية تضم عددا من النواب العموم للدول الأفارقة والأوربية، قبيل بدء المؤتمر انطلاقا من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، وفي إطار بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها وإرساء لدولة القانون ومد جسور التعاون القضائي بين الدول الإفريقية والأوروبية.