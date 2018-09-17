تقدم قناة روتانا سينما لأول مرة يوم الأحد 23 سبتمبر الساعة الثامنة مساء، حيث العرض الأول على الفضائيات العربية لفيلم "البس علشان خارجين" بعد عام واحد فقط من عرضه سينمائيا، جدير بالذكر أن الفيلم أثار الكثير من الضجة والجدل والخلافات مع الرقابة بسبب عنوانه وإصرار الرقابة على حذف كلمة (البس) من العنوان.

قال منتج الفيلم أحمد السبكى فى بيان، إن روتانا سينما أهم وأنجح فضائية سينمائية في العالم العربي وصناع أي فيلم يسعون لعرض فيلمهم على شاشتها لأنها طريق الوصول لملايين المشاهدين من الخليج إلى المحيط وتهتم بشكل كبير بنقاء ووضوح الصوت والصورة وتدقق فى كل شيء وتحفظ الأفلام فى أرشيفها بشكل احترافى.

وأضاف السبكي: "أنا بحب روتانا جدا و90% من أفلامي تعرض حصريا على روتانا وبعد فيلم البس عشان خارجين ستعرض روتانا سينما قريبا الديزل وجواب اعتقال والماء والخضرة والوجه الحسن و30 يوم في العز وحملة فريزار". وغيرها.

تدور أحداث فيلم (البس علشان خارجين) في إطار كوميدى اجتماعى حول شاب وفتاة يقعان فى الحب ولكنهما يتعرضان لصعوبات ومواقف ومشكلات كبيره بعد تسلمهما حقيبة داخلها مبلغ مالى كبير.