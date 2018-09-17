لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا إثر سقوطهما في ترعة بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، وانتشلت الجثتان ونقلتا لمستشفى سوهاج العام.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بغرق طفلين بترعة الشيخ مكرم، انتقل مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق مصطفى أشرف عفيفي عبدالعال، 5 سنوات، وشقيقته سمية، 9 سنوات ويقيمان بذات الناحية بالترعة وانتشلت الجثتين.

وبسؤال والدهما أشرف عفيفي، 47 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجليه على حافة الترعة اختل توازنهما وسقطا بها وغرقا ونفى الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5430 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.