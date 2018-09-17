قال مجدي يوسف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن هناك توجهات من الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع، مع مراعاة تطبيق مبدأ المدن المستدامة في إنشائها، لتفادي ملاحظات ومشاكل المدن السابقة، مؤكدا أن مدينة 6 أكتوبر الجديدة مستقلة ولها الجهاز الخاص لإدارتها.

وأضاف يوسف، خلال حديثه لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المدينة مساحتها حوالي 90 ألف فدان، وتتخطى مساحتها أكتوبر القديمة وحدائق أكتوبر، مضيفا أن هناك مخططا للمدينة ورؤية تنموية لعمل 3 مداخل رئيسية للمدينة، أحدهم من الدائري الإقليمي وآخرين من مصر إسكندرية الصحراوي، وثالث من مدينة الفيوم، حتى تكون مركزا وغير منعزلة.

وتابع يوسف، أن المخطط راعى أن يقام في المدينة مناطق للأبراج السكنية، وتواجد مناطق سكنية مختلفة الكثافات، ومناطق مخصصة لإدارة المال والأعمال وميناء جاف، وهناك مطار و4500 قطعة أرض إسكان مميز أجريت قرعتهم، وسيتم إجراء قرعة على 200 قطعة إضافية كإسكان مميز.

واستكمل يوسف، أنه تم إنشاء وتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، تخطت نسبة الإنجاز بها 90%.