أمر الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، باستبدال صور الشخصيات الكرتونية الموضوعة في فصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة، بصور للأعلام الوطنية وشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة ومن أثروا الوطن بعطائهم، مؤكدا على أهمية غرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب وتنمية روح الولاء لديهم.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم، مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي بطوخ ومبنى مدرسة الرملة الابتدائية يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد عز العرب، مدير إدارة بنها التعليمية.

قال المحافظ، إن كل مدرسة جديدة تفتتح تمثل مواجهة حقيقية للجهل والإرهاب والتطرف وطاردة لكل الأفكار الدخيلة على المجتمع.

وأعلن عبد الحليم، أن المحافظة مستعدة تماما لبدء عام دراسي جديد متميز تزامنا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار 2019 عام التعليم حيث جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية ومجالس المدن والأحياء لإزالة أي معوقات تواجه العملية التعليمية وإزالة المخلفات والباعة الجائلين والدفع بحملات أمنية في محيط المدارس والجامعات.

ووجه المحافظ، الشكر إلى طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وقيادات التعليم على مجهوداتهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المبنى الجديد المفتتح بكوم الأطرون بطوخ تكلفته 4 ملايين جنيه على مساحة 350 مترا ويضم 14 فصلا دراسيا، أما المبنى الخاص بمدرسة الرملة فهو بسعة 16 فصلا دراسيا و7 قاعات رياض أطفال و3 معامل منهم معملين للمجالات ومعمل للحاسب الآلي وبكثافة طلابية 40 طالبا.

وقال وكيل الوزارة، إنه جرى إنهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتسليم الكتب للمدارس وتوفير كافة سبل الراحة للمعلمين والطلاب، مشيرا إلى أن المديرية على جاهزية عالية لبدء الدراسة حيث جرى رفع حالة الطوارىء القصوى بكافة القطاعات التعليمية.