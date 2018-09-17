ضبطت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، 5 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وشنت القوات الحملات الأمنية والمرورية، تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات.

وحررت الحملات 2021 مخالفة انتظار خاطئ، و35 بدون رخصة قيادة، و21 بدون رخصة تسيير، و60 سحب دراجة بخارية، و1863 مخالفة متنوعة، و"90 نموذجا"، و65 مخالفة مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و69 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، و10 دخان كثيف، و22 صلاحية فنية للسيارة، و12 عدم صلاحية إطارات السيارة.

وأمر اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بالتحفظ على المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.